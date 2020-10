Vor Verhandlung getürmt

Im Jahre 2017 ist es zu einer Anhörung beim Gericht aber zu keiner Verurteilung gekommen, da sich der 43-Jährige vor der Gerichtsverhandlung in die Türkei abgesetzt hatte, um sich der Strafvollziehung zu entziehen. Aufgrund der hohen Schadenssumme beträgt die Strafdrohung 10 Jahre Freiheitsstrafe. Der Beschuldigte konnte am Samstag in Linz lokalisiert und schließlich in Hörsching auf der B1, Wiener Bundesstraße vom Landeskriminalamt festgenommen werden. Der 43-Jährige wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert.