Der weltweit zweitgrößte Kinobetreiber Cineworld bereitet sich offenbar auf die Schließung aller Kinos in Großbritannien und Irland vor. Ohne mögliche Kassenschlager wie den neuen James-Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ („No Time To Die“) sei die Branche nicht überlebensfähig, heißt es in einem Schreiben von Cineworld an die britische Regierung, das der „Sunday Times“ vorliegt.