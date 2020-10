Eliud Kipchoge nur Achter

Sieger des Rennens wurde Shura Kitata aus Äthiopien in 2:05:41. Hinter Kitata landeten zwei Sieger des Vienna City Marathons: Vincent Kipchumba (Ken), in Wien Sieger 2019, wurde Zweiter in 2:05:42, Dritter wurde Sisay Lemma (Äth), der den VCM 2015 gewonnen hatte, in 2:05:45. Weltrekordler Eliud Kipchoge (Kenia), der beste Marathonläufer aller Zeiten und viermaliger London-Sieger, belegte in 2:06:49 den nur den achten Platz. Kipchoge dazu: „Nach 25 Kilometern war mein Ohr blockiert. Aber so ist es im Sport, wir sollten Niederlagen akzeptieren und uns darauf konzentrieren, das nächste Mal zu gewinnen.“