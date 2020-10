Weiterhin steigender Trend in vielen Teilen Europas

Auffallend jedoch die stark steigenden Infektionszahlen in vielen Teilen Europas: „Beim Nachbarland Tschechien etwa hat der Wert der 7-Tages-Inzidenz nach einem Tagesplus von 3,3 Prozent bereits 150 überschritten (Österreich steht aktuell bei 58,5). Ungarn setzt mit plus 3,8 Prozent, die Slowakei mit plus 6,1 Prozent die ebenfalls starken Steigerungen fort“, berichtete Anschober. „Doch auch die Niederlande (plus drei Prozent) und Belgien (+plus 2,7 Prozent) haben wie Großbritannien (plus 2,7 Prozent) weiterhin starke Zuwächse.“ Österreich liege am Sonntag bei einem Plus von 1,5 Prozent.