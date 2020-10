Das vorläufige Gesamtergebnis der Urnenwahl wurde in Wien üblicherweise drei Stunden nach Wahlschluss am Sonntag verkündet, also rund um 20 Uhr. Das könnte sich auch heuer möglicherweise ebenfalls ausgehen, werden doch (wegen der vielen Briefwähler) deutlich weniger Urnenstimmen auszuzählen sein. Allerdings könnten die Sprengelwahlbehörden mit den derzeit geltenden Corona-Schutzregeln auch länger brauchen als üblich. Die heurige Wien-Wahl hält in jedem Fall eine Vielzahl an Unsicherheiten bereit.