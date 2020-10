Prinzessin entpuppt sich als Spinnen-Fan

Als Nächstes darf Charlotte ihre Frage stellen. Die Fünfjährige hat - im Gegensatz zu vielen anderen Menschen - offensichtlich keine Angst vor kleinen Krabbeltieren. „Ich mag Spinnen, magst du Spinnen auch?“, stellt sie Attenborough selbstbewusst ihre Frage. Der ist ganz entzückt von Charlottes Frage und lobt ihr Interesse an den meist doch eher gefürchteten Gliederfüßern.



„Ich liebe Spinnen“, sagt er. „Ich finde sie wundervoll. Warum fürchten sich so viele Menschen vor ihnen? Ich denke, es liegt daran, dass sie acht Beine haben - viel mehr, als wir. So kann man nie sicher sein, in welche Richtung sie sich bewegen ... Doch Spinnen sind so klug! Hast du jemals eine gesehen, die ihr Netz webt? Wie machen sie das bloß? Es ist so beeindruckend!“