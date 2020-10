Elton John revanchierte sich wenig später und unterstützte den Ex-Beatle stimmlich und am Piano bei dessen Titel „Whatever Gets You Thru‘ The Night“. Der Musiker zeigte sich schon im Studio überzeugt, dass der Song, der auf Single ausgekoppelt wurde, eine Nummer 1 werden würde. Lennon war eher skeptische und ließ sich daher auf eine Wette ein: „Ich versprach einigermaßen halbherzig, bei (Elton, Anm.) Johns Thanksgiving-Konzert im Madison Square Garden aufzutreten, falls ,Whatever Gets You Thru‘ The Night‘ es auf Platz eins der Charts schaffen würde. Es gab keinen Grund, davon auszugehen.“ Doch der Song schafft es am 16. November 1974 auf Platz 1 der Billboard-Charts.