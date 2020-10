Der gemeinnützige Verein „Leben und Schaffen am Lilienhof“ in Tirol betreibt einen Bio-Bauernhof auf dem Kinder Tiere kennenlernen und den Umgang mit ihnen üben können. Darüber hinaus werden in Zusammenarbeit mit dem Partnerverein "Schritt für Schritt" behinderte Kinder und Jugendliche gefördert. Der Kärntner Tierschutzverein nimmt sich elternlosen und verletzten Eichhörnchen an. Die Findelkinder werden liebevoll aufgezogen und versorgt, bis sie stark genug sind, um ausgewildert zu werden. Jedes ausgezeichnete Siegerprojekt aus den Bundesländern wird von Fressnapf mit 2500 Euro unterstützt.