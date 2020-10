Für Hinweise zur Ausforschung jenes Räubers, der am Donnerstag in Wien-Floridsdorf in aller Seelenruhe eine Bank ausgeraubt und bei dem Überfall zwei Mitarbeiter mit einer Pistole bedroht hatte, ist eine Belohnung von 2000 Euro ausgelobt worden. Die Fahndung nach dem Mann, der mit Haube und Mund-Nasen-Schutz maskiert gewesen war, verlief bisher erfolglos.