Nach drei Unentschieden will Sturm Graz heute den SCR Altach ohne Punktgewinn wieder Richtung Vorarlberg heimschicken. „Wir wollen uns endlich mit einem Sieg belohnen“, sagte Trainer Christian Ilzer, der mit den Leistungen seiner Truppe in der Fußball-Bundesliga durchaus zufrieden ist. Offensiv muss nach seinem Geschmack aber mehr kommen. Fehlende Energie auf dem Platz hatte in der Vorwoche Altach-Coach Alex Pastoor diagnostiziert - der Niederländer fordert eine Reaktion. Hier bei uns im sportkrone.at-LIVETICKER (siehe unten) verpassen Sie nichts von diesem Spiel!