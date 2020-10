EU-Kommission über Lage in Bulgarien besorgt

Borissow ist seit knapp zehn Jahren fast ununterbrochen an der Macht. Einen Rücktritt vor dem regulären Ende seiner Amtszeit im März lehnt er ab. Am Mittwoch hatte sich die EU-Kommission besorgt über die Lage der Justiz, mangelnde Fortschritte im Kampf gegen die Korruption und Drohungen gegen unabhängige Medien in Bulgarien geäußert.