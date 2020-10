Aber auf die - letzte Saison in Europa verdienten - finanziellen Möglichkeiten ist man in Hütteldorf derzeit fast neidisch. LASK-Trainer Thalhammer soll von Wolfsburg auch noch den ägyptischen Wunschstürmer Omar Marmoush bekommen. In Wien wird mehr gezittert, dass keine Stütze mehr abspringt. Da muss Kühbauer dafür sorgen, dass sich Murg, Fountas und Co. von ihren Managern nicht verrückt machen lassen.