Herbstliche Föhnwetterlagen sind in Nordtirol normal – „dieses Ereignis zählte aber doch zu den etwas heftigeren“, bilanzierte Meteorologe Alfred Neururer von der ZAMG Innsbruck. Auch abseits der Berge blies der Föhn enorm: 118 km/h im Innsbrucker O-Dorf (Messstelle allerdings auf einem Hochhaus), 95 km/h am Flughafen, 85 km/h am Brenner, 75 km/h in Hochfilzen. Parallel dazu „heizte“ der Föhn ordentlich ein – fast sommerliche 24 Grad Samstagmittag in Söll!