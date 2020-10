Zwei Endspiele und zwei Semifinale in Paris, Sieg bei den US Open, ein Viertelfinale 2018 und ein weiteres Finale in Melbourne - zum 14. Mal erreichte Dominic bei einem Grand Slam die zweite Woche, am Sonntag steht die achte Viertelfinal-Teilnahme auf dem Spiel. „Diese Bilanz sagt alles über Thiems Klasse aus“, erklärt Schwedens Ikone Mats Wilander, „er gewinnt auch in Roland Garros heuer noch einige Runden.“