Die Erkrankung an Covid-19 ist für US-Präsidenten offenbar kein Grund, sich im Krankenstand zu erholen und Ruhe zu gönnen. Das Weiße Haus veröffentlichte Samstagnacht Bilder von Donald Trump, die ihn beim Arbeiten im Krankenhaus zeigen. Statt Spitalskittel trug der Präsident ein weißes Hemd und auf einem Bild auch ein Sakko. In einer Videobotschaft erklärte er, dass es ihm immer besser ginge - seine Stimme klang jedoch etwas heiser und belegt - an einer Stelle wirkt es sogar so, als hätte er ein Husten gerade noch unterdrückt oder es sei herausgeschnitten worden.