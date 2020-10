Doch nicht nur am Licht wird gewerkelt! „Mit knapp 20 Vereinen haben wir Vorgespräche geführt, ein Teil davon baut schon“, so Faist weiter. Wie etwa Gebietsligist Pinggau-Friedberg: 3,4 Millionen Euro werden in das Großprojekt mit Tribüne, Vereinsheim aber auch einer neuen Tennisanlage gesteckt - rund 1,9 Millionen Euro davon entfallen auf den Fußball. „Wir sind schon in den finalen Arbeiten, beim Heimspiel am 10. Oktober spielen wir auf der neuen Anlage“, sagt Obmann Manfred Pfeffer.