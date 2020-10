Landesligist Voitsberg marschiert weiter an der Spitze voraus! Gestern gewannen Kapitän Hiden und Co. den Hit bei Wildon knapp 2:1. Doch eine Postkarte (siehe Bild rechts) sorgte am Rande für mächtig Ärger bei den Verantwortlichen von Wildon. Jene landete diese Woche nach dem Verbandsurteil (3:0 für Frauental nach einem Fehler am Spielbericht) im Postkasten. „Mit dieser Aktion sind meine letzten Zweifel weg, ich gehe ganz sicher in Berufung und habe mir auch schon einen Rechtsanwalt genommen“, ärgerte sich Wildon-Obmann Gerhard Kurzmann.