Tüftler ist sich sicher: „Elektro ist die Zukunft.“

Wie er auf die Idee kam? „Es hat sich so ergeben.“ Batterien seien seine Leidenschaft, erzählt der dreifache Vater. Er entwickelt sie auch weiter und konnte bei seinem Testfahrzeug bereits die Reichweite erhöhen, schildert er stolz. Ein echter Workaholic: 12 bis 13 Stunden lang ist sein Arbeitstag. Vier Mitarbeiter beschäftigt der Kroate, der vor fünfeinhalb Jahren hierherzog und ein Fahrradgeschäft eröffnete. Mittlerweile betreibt er zwei, eines in Eben und eines in Oberalm – das eigentliche Hauptgeschäft. Batovanja denkt aber an die Zukunft, plant den Bau einer Halle. Hier in Eben. „Ich wurde sehr menschlich aufgenommen und möchte etwas zurückgeben.“ Es gab nämlich auch schon Übernahmeversuche durch Konzerne.