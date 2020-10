In Saalbach wurden am Samstag gar Windspitzen von 104 km/h gemessen. Auf den Bergen erreichten die Böen Orkanstärke. Die Wetterstation der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) auf der Rudolfshütte auf 2317 Metern Höhe meldete Spitzen von bis zu 160 km/h. Am Sonntag dürfte sich die Lage entspannen. Es kühlt merklich ab, der Wind weht weniger stark (siehe Interview).