Mega-Investition für das alte Salz in Hallein

Ähnlich investitionsfreudig sind die Salzwelten in Hallein. Seit September ist das Ausflugsziel geschlossen, zehn Millionen Euro fließen bis April 2021 in das Schaubergwerk und in ein Besucherzentrum. Trotz eines Gästeeinbruchs von 55 Prozent – Italiener, Araber und Osteuropäer blieben aus. „Künftig setzen wir auf europäische Gäste und Familien“, so Chef Kurt Reiter. Nachsatz: „Strategien zu entwickeln ist schwierig, weil sich die Vorgaben ständig ändern. Derzeit trifft uns schwer, dass wir in Hallstatt und Altaussee nur zehn Menschen in einer Gruppe durch die Stollen führen dürfen, statt 70“, so Reiter.