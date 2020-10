Umso größer die Freude über den Sieg: „Ich konnte es fast nicht glauben, als mein Name fiel. Ich hätte nie gedacht, dass ich gewinne“, strahlt die frischgebackene Schönheitskönigin, die von ihren Eltern die Leidenschaft für Indianer geerbt hat. Wo in anderen Tiroler Haushalten vielleicht Andreas Hofer von der Wand lacht, thront in ihrem Elternhaus Apachen-Häuptling Geronimo. „Ich finde Indianer richtig cool“, schwärmt Lisa, die im November mit ihrem Freund Lukas (23) in die erste gemeinsame Wohnung ziehen wird.