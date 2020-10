Manchester City kommt in der Premier League nicht recht in Fahrt. Am Samstag musste sich der englische Vizemeister nach langer Führung mit einem 1:1-Remis gegen Aufsteiger Leeds United begnügen. Von den bisher drei Spielen gewann das Team von Trainer Pep Guardiola nur eine Partie, vor dem Unentschieden vom Samstag setzte es in der Vorwoche eine 2:5-Niederlage gegen Leicester.