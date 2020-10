Landesrat Wolfgang Klinger, FPÖ, kandidiert bei der Wahl in knapp einem Jahr wieder für das Bürgermeisteramt in Gaspoltshofen, bestätigt er auf „Krone“-Anfrage. Ortschef ist Klinger in der 3600-Einwohner-Gemeinde im Bezirk Grieskirchen seit dem Jahr 2003, 2015 kam er im ersten Wahlgang fast auf eine Zweidrittel–Mehrheit.