Der Wind wirkte sich am Samstag in der Anfangsphase negativ aus, viele Fahrer hatten Probleme, eine gerade Linie zu halten. Auf der rasanten Abfahrt mit rund 100 km/h gab es keine schweren Stürze, dafür hatte der Kolumbianer Miguel Angel Lopez (Astana) im Flachstück vor dem Ziel Pech. Dem Gewinner der heurigen Tour-Königsetappe und Giro-Dritten von 2018 verschlug es durch ein Loch beim Umgreifen den Lenker und er stürzte mit hohem Tempo in die Absperrgitter. Der als Helfer von Jakob Fuglsang (DEN) vorgesehene Tour-Sechste wurde in ein Spital gebracht.