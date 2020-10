In der Volksschule Hallein-Neualm währte die Freude über die neue Schulärztin nur kurz: Bereits in der ersten Schulwoche kündigte sie wieder. Der Grund: Sie hatte eine lukrativere Stelle an einer Bundesschule erhalten. „Dabei ist die Schuluntersuchung verpflichtend. Ohne diesen Grund-Check kommen viele gesundheitliche Probleme der Schüler gar nicht ans Licht“, so Katharina Moltinger, Lehrerin an der Volksschule. Im Tennengau suchen zurzeit sechs Schulen nach einem Schularzt, im Bundesland sind es 56 Einrichtungen.