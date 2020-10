Der Franzose, der nach Wildcards für die Australian Open 2020 sowie 2018 in Marseille erst sein 3. Turnier auf Tour-Level bestreitet, ist der 1. Spieler außerhalb der Top-200 im Roland-Garros-Achtelfinale seit seinem Landsmann Arnaud di Pasquale (damals ATP-283.) im Jahr 2002. Mit Sebastian Korda (USA) tat es ihm danach ein weiterer Spieler gleich. Unabhängig vom nächsten Gegner ist Thiems Grand-Slam-Bilanz im von der Corona-Pandemie so außergewöhnlichen Jahr 2020 bisher fast makellos: hauchdünn verlorenes Finale bei den Australian Open, Titel bei den US Open und nun schon wieder drei Siege in Paris - macht 16:1-Siege.