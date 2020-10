Im Burgenland (319 Sirenen), in Oberösterreich (1430) und in Vorarlberg (226) funktionierten am Samstag alle Sirenen, in Niederösterreich gab es vier Ausfälle bei 2450 Sirenen (99,84 Prozent), in Salzburg einen Ausfall bei 502 Sirenen (99,80 Prozent). Die schlechteste Bilanz wies die Steiermark auf: 15 Ausfälle bei 1278 Sirenen bedeuten eine Bilanz von 98,83 Prozent.