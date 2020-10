Was ist am Campen nachhaltig?“ Barbara Ertl vom Seecamping Berghof am Ossiacher See ist ganz in ihrem Element, wenn sie auf diese Frage hin aufzählt, warum ihr Betrieb, gemeinsam mit vier Kärntner Partnerunternehmen in der ARGE Lust auf Camping vereint, nachhaltig sei: „Unsere Gäste fliegen nicht, verschwenden keine Ressourcen – und die meisten Campingplätze werden schon seit Generationen als Familienunternehmen mit sicheren Arbeitsplätzen und hoher regionaler Wertschöpfung geführt.“