Verkehr fließt durch die Ortszentren

Die Autobahn wird daher in diesem Bereich vier Tage lang, von Freitag, 16. bis Montag, 19. Oktober, gesperrt. Wer das Verkehrsaufkommen dort kennt, weiß, was das für die umliegenden Gemeinden bedeutet. Der Verkehr in Richtung Norden wird über die B67 in Werndorf und Kalsdorf geleitet, jener in Richtung Süden wird aufgeteilt: Schwerfahrzeuge kommen auch auf die B67, Autos weichen über Zettling und Wundschuh aus. Lkw können (in Fahrtrichtung Graz) bis Samstagnachmittag bis zum Cargo Center fahren.