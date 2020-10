Was sich da ehrliche Finder wohl denken? Wegen Verdacht des Amtsmissbrauchs steht ein Beamter der Stadtpolizei Braunau am Mittwoch in Ried vor Gericht. Laut Anklage soll er Findern die ihnen zustehenden Belohnungen vorenthalten und in die eigene Tasche gesteckt haben. Bei einer Verurteilung droht ihm eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren.