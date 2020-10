Aber wie steht es nun um unser Budget? So viel kann verraten werden: Hanke hat ein tiefrotes Erbe übernommen. Wien hat – ohne die ausgelagerten Betriebe – rund sieben Milliarden Euro Schulden. Wie sehr sich die Corona-Krise auf das Budget auswirken wird, ist noch nicht klar. Tatsache ist: Bislang hat Wien mehr als 400 Millionen Euro in Hilfen, Maßnahmen, Gutscheine & Co. investiert. Hankes Motto ist nicht mit dem der Bundesregierung („Koste es, was es wolle“) vergleichbar: „Ich halte das für eine marketingtechnisch gefärbte Vorgabe. Es soll das kosten, was es braucht.“