Zahlreiche Enteignungen entlang der 380-kV-Freileitung durch Salzburg sind im Laufen. Einige davon befinden sich wieder in der Revision. Jetzt flatterte an alle Grundbesitzer ein Brief des Betreibers Austrian Power Grid (APG) ins Haus. Wenn sie ihre Wälder bis März selbst roden, bekommen sie eine höhere Entschädigung.