Der US-Präsident wurde ja mittlerweile per Helikopter in ein Militärspital eingeliefert. Bei den Feierlichkeiten mit mehr als 100 Gästen im Rosengarten des Weißen Hauses dürften sich auch die frühere Beraterin von Donald Trump, Kellyanne Conway, die beiden republikanischen Senatoren Mike Lee und Thom Tillis sowie John Jenkins, der Präsident der Notre-Dame-Universität, an der Coney Barrett studiert und unterrichtet hat, infiziert haben.