„Verhalten grob fahrlässig“

Für die Betroffenen ist das völlig unverständlich. „Einige Kinder haben kranke Eltern oder kranke Großeltern, schwangere Mütter oder Geschwister mit Vorerkrankungen. So ein Verhalten ist grob fahrlässig“, kann eine Mutter nur den Kopf schütteln. Andere Kindergärten würden in so einem Fall umgehend informieren. Man wolle gar keinen Namen, aber zumindest in Kenntnis gesetzt werden, so die Betroffene.