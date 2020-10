In der Nacht zum Samstag wurden wieder Kontrollen mit dem Schwerpunkt Fahrzeugtuning durchgeführt. Diesmal im Innviertel. Aber auch Raser wurden ins Visier genommen. Es wurde insgesamt 3.380 Fahrzeuge gemessen, 158 Lenker waren zu schnell unterwegs. Spitzenwerte waren in der 100 km/h-Beschränkung 149 km/h und in der 70 km/h-Beschränkung 170 km/h bzw. 161 km/h und 140 km/h.