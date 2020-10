Amtsunfähigkeit oder Tod

Unklar ist genauso, was passiert, falls Donald Trump amtsunfähig werden sollte oder verstirbt. Der Zeitzusammenhang knapp vor den Wahlen am 3. November und der Angelobung des gewählten Präsidenten am 20. Jänner – an diesem Tag führt laut Verfassung kein Weg vorbei – ist kompliziert. Nicht jedes denkmögliche Detail ist rechtlich klar geregelt. Beim Ableben eines Präsidenten übernimmt der Vizepräsident. Erliegt dieser ebenfalls dem Virus, folgen die Vorsitzende des Repräsentantenhauses – sie ist von Trumps Gegenpartei, den Demokraten –, der Altersvorsitzende des Senats und der Außenminister. So weit, so halbwegs klar. Aber was dann?