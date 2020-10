Bisher unbekannte Täter drangen am 2. Oktober, abends, in ein Einfamilienhaus in Helpfau-Uttendorf ein, indem sie vermutlich einen heruntergelassenen Raffstore hochhoben und die dahinter gelegene, gekippte Terrassentür aufbrachen. Anschließend öffneten sie eine weitere, versperrte Tür gewaltsam und stahlen aus den Räumlichkeiten Bargeld und Schmuck in Wert von mehreren Zehntausend Euro.