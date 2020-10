Laut Bürgermeisterin Elisabeth Böhm gibt es aktuell drei Erkrankte in der Stadt, zwei davon stammen aus dem selben Haushalt. Für eine Stadt sei das wenig, so Böhm. Dennoch setze man weiter auf Abstandhalten, Maskenpflicht und weitere Schutzvorgaben. Nicht weit entfernt in Parndorf will Bürgermeister Wolfgang Kovacs demnächst ein Schreiben ausschicken, um ein weiteres Mal an die Einhaltung der Schutzmaßnahmen zu erinnern. Veranstaltungen habe man schon seit Langem abgesagt, so Kovacs.