Schlimmer Verdacht von Tierquälerei im Südburgenland: Bei der Untersuchung eines geschwächt auf einer Straße aufgefundenen Uhus stellte sich heraus, dass das arme Tier Knochenbrüche hatte und auch eine Schrotkugel in seinem Bein steckte. Jetzt ermittelt die Polizei in der Sache. Der Vogel ist am Weg der Besserung.