Geplante Hochzeiten und ihr Scheitern sind ein beliebter und dankbarer Stoff für Filmkomödien: Auch in „Es ist zu deinem Besten“ (ab 8.10. im Kino) erleben wir gleich zu Beginn das Scheitern einer groß anberaumten, pomphaften Vermählungsfeier. Der stolze Herr Vater (Heiner Lauterbach), der seine Tochter so gerne mit seinem Anwaltskollegen verbunden gesehen hätte, der ist am Boden zerstört. Dass sich seine, über alles geliebte Antonia stattdessen mit einem revoluzzernden „Kommunisten“ einlässt, macht die Sache für den Papa keineswegs einfacher. Mit krone.at können Sie zum Start der Kinokomödie das tolle Speedy Girl von Tupperware gewinnen!