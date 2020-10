Angehörige dankbar

Zutiefst dankbar ist der Ehemann der Schwerkranken, der dem Samariterbund via „Krone“ nochmals sagen will: „Ich finde es ganz einfach nur toll, dass auch Menschen, die vorher keine Großverdiener waren und ein normales, arbeitsames Leben geführt haben, so etwas ermöglicht wird.“ In Erinnerung bleibt auch das etwa 5-jährige Kind, das beobachtete, wie Maria mit der Trage vom Schiff gebracht wurde. „Wenn ich einmal krank bin“, sagte der Bub, „will ich auch so einen Ausflug machen.“