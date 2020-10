Auf burgenländischer Seite kommt das Angebot nicht bei allen gut an. Wichtiger sei es, die eigene Wirtschaft zu unterstützen, lautet der Tenor bei vielen. Auch Andrea Gottweis, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer appelliert an den Hausverstand beim Einkauf. „Durch regionales Einkaufen minimiert man das Ansteckungsrisiko und sichert zudem burgenländische Arbeitsplätze“, betont Gottweis.