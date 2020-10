Gefälschter Ausweis, um an Drogen zu kommen

Wenige Tage vor ihrem Tod sei die 13-Jährige zu einem Bekannten nach Telfs gefahren. „Dabei handelt es sich um den Vater jenes Jungen, in den sie sich verliebt hatte“, sagen Papa und Tante. Doch plötzlich sei sie nicht mehr erreichbar gewesen. „Wir haben sie überall gesucht. Auch bei der Mentlvilla Innsbruck, einer Anlaufstelle für Suchtkranke. Dort hatte sie sich mit einem gefälschten Ausweis Zutritt verschafft und ist so zu den Drogen gekommen. An verbotene Substanzen gelangt man viel zu einfach“, kritisiert die Tante.