Die Uni ist bereits in vielen Teilen des Landes wieder voll im Gange und die Studenten sind schon fleißig am Lernen. Beim Schreiben, Rechnen und Lernen braucht unser Gehirn besonders viel Energie. Diese holt es sich am liebsten in Form von Zucker, weshalb die Lust auf Süßes beim Lernen oftmals sehr groß ist. Und das ist nicht nur erst seit der heutigen Generation so, sondern geht viel weiter zurück. Bereits im 17. Jahrhundert griffen die Hochschüler auf eine Mischung aus Mandeln und Rosinen zurück, die auch als „Schleckerey deutscher Gymnasiasten und Burschen“ bezeichnet wurde.