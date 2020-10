Zu einem massenhaften Tiersterben ist es an der Küste der Halbinsel Kamtschatka im Fernen Osten Russlands gekommen, eine Vielzahl an verendeten Meeresbewohnern - darunter u.a. Fische, Tintenfische und Muscheln - wurde an den Strand geschwemmt. Der Gouverneur der Region, Wladimir Solodow, warnte am Samstag Einwohner und Touristen vor dem Besuch der Strände. „Das einzige, was man bisher sagen kann, ist, dass es eine Wasserverschmutzung gibt“, sagte er einer Mitteilung zufolge. Auch Strandbesucher hatten im Vorfeld über Beschwerden geklagt.