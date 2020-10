Von den fast 50 Millionen Nächtigungen finden 35,44 Millionen in den gewerblichen Betrieben (Hotels und gewerbliche Ferienwohnungen) statt, knapp elf Millionen in Privatunterkünften (inklusive Ferienwohnungen). Die mit Abstand größte Gästeschar kommt – das ist aber schon seit Jahrzehnten so – aus unserem Nachbarland Deutschland. Die Deutschen sorgten 2019 – wie eingangs erwähnt – mit 26 Millionen für 52 Prozent aller Nächtigungen. Imposant: Wenn Deutsche sich für einen Urlaub in Österreich entscheiden, bevorzugen sie überwiegend Tirol. Denn alle acht restlichen Bundesländer kommen in Summe „nur“ auf 30 Millionen Übernachtungen, die Deutsche bei ihnen verbringen.