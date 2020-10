Süßigkeiten, Gruselfilme, Brettspiele und coole Kostüme - all das macht eine tolle Halloweenparty aus! Wenn Ihre Kinder echte Halloween-Fans sind, sollten Sie Ihnen das Fest zu Hause so schön wie möglich gestalten. Denn auf gemeinsame Kinderpartys und Co. müssen die Kleinen heuer leider verzichten. Auch das um-die-Häuser-ziehen wird dieses Jahr wohl schwierig - muss man doch stets auf Abstand und Maske achten.