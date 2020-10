Wir richten unsere Teststrategie nicht auf andere Bundesländer aus, sondern auf die Herausforderungen, die uns in NÖ betreffen. Darüber hinaus planen wir auch noch weitere zwei Straßen in Schwechat und Stockerau zu eröffnen und sind mit bis zu 35 mobilen Testteams unterwegs, um die besonderen Herausforderungen in einem Flächenbundesland zu bewältigen. Geplant ist auch, Antigen-Schnelltests in unsere Teststrategie aufnehmen zu können. Denn wie wir alle wissen, spielt Tempo bei der Bewältigung dieser Pandemie eine sehr große Rolle.