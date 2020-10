Es werden „alle Anstrengungen“ unternommen

In den vergangenen Jahren waren Tausende Menschen auf der Flucht vor Armut und Gewalt aus zentralamerikanischen Ländern in großen Konvois nach Mexiko gezogen, um von dort aus in die USA zu gelangen. Das Thema Einwanderung spielt im US-Wahlkampf eine wichtige Rolle. Mexiko werde „alle Anstrengungen“ unternehmen, um nicht in diesen hineingezogen zu werden.