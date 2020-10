Die 19-Jährige war Mitte September in dem Dorf Bool Garhi von vier Männern so brutal vergewaltigt worden, dass sie am Dienstag in einem Krankenhaus in Neu-Delhi ihren schweren Verletzungen erlag. Die junge Frau gehörte der niedrigsten Kaste der Dalit an. Früher wurden Angehörige dieser Gruppe in Indien die „Unberührbaren“ genannt, vielen Hindus gelten sie bis heute als „unrein“.